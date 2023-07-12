Олейникова и Стоянова заставили сняться вместе: смотреть на это невозможно

Тогда никто не знал, во что выльется их встреча.

Илья Олейников и Юрий Стоянов создали самый запоминающийся комедийный дуэт 90-х. Их авторская программа «Городок» стала культовой. Но мало кто знает, с чего начиналась карьера этого долгоиграющего дуэта.

Артисты познакомились на съемках картины «Анекдоты» в конце 80-х. Стоянова и Олейникова объединило многое: оба ненавидели сценарий фильма, своих героев и отсутствие у них реплик. Сегодня смотреть на этот специфический перестроечный проект просто невозможно.

Актеры часто пересекались на площадке, но дружбы между ними не было. Все изменилось 10 июля 1989 года, когда Олейников отмечал свое 42-летие. Артист накупил сумку продуктов и спиртного, чтобы проставиться перед коллегами. Когда он подходил к студии, то столкнулся со Стояновым — у того в руках тоже был огромный пакет с разносолами.

Оказалось, что в этот день Юрий Николаевич тоже праздновал день рождения — ему исполнялось 32 года. Артисты углядели в этом удивительном совпадении знак. С этого дня и зародилась их дружба, а позднее они создали свой легендарный дуэт.

Стоянов тяжело переживал смерть своего верного товарища. Он знал о болезни друга и был потрясен, как мужественно Олейников переносил страшный недуг.

«Илюша не сорвал ни одного съемочного дня!»

— цитирует Юрия Николаевича «Экспресс газета».