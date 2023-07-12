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Олейникова и Стоянова заставили сняться вместе: смотреть на это невозможно

12 июля 2023 06:00
Олейникова и Стоянова заставили сняться вместе: смотреть на это невозможно

Тогда никто не знал, во что выльется их встреча.

Илья Олейников и Юрий Стоянов создали самый запоминающийся комедийный дуэт 90-х. Их авторская программа «Городок» стала культовой. Но мало кто знает, с чего начиналась карьера этого долгоиграющего дуэта.

Артисты познакомились на съемках картины «Анекдоты» в конце 80-х. Стоянова и Олейникова объединило многое: оба ненавидели сценарий фильма, своих героев и отсутствие у них реплик. Сегодня смотреть на этот специфический перестроечный проект просто невозможно.

Олейникова и Стоянова заставили сняться вместе: смотреть на это невозможно

Актеры часто пересекались на площадке, но дружбы между ними не было. Все изменилось 10 июля 1989 года, когда Олейников отмечал свое 42-летие. Артист накупил сумку продуктов и спиртного, чтобы проставиться перед коллегами. Когда он подходил к студии, то столкнулся со Стояновым — у того в руках тоже был огромный пакет с разносолами.

Оказалось, что в этот день Юрий Николаевич тоже праздновал день рождения — ему исполнялось 32 года. Артисты углядели в этом удивительном совпадении знак. С этого дня и зародилась их дружба, а позднее они создали свой легендарный дуэт.

Стоянов тяжело переживал смерть своего верного товарища. Он знал о болезни друга и был потрясен, как мужественно Олейников переносил страшный недуг.

«Илюша не сорвал ни одного съемочного дня!»

— цитирует Юрия Николаевича «Экспресс газета».

Фото: кадр из фильма «Анекдоты» (1990), GlobalLookPress
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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