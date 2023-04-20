Оксана Акиньшина оскорбила россиянок одной фразой: вот что она сказала

Актриса уже не первый раз позволяет себе подобное.

Оксана Акиньшина прославилась в 14 лет, когда сыграла в фильме Сергея Бодрова «Сестры». До сих пор она остается одной из самых востребованных актрис в стране. Неудивительно, что к мнению Акиньшиной прислушиваются многие, ведь она завоевала определенный авторитет у публики.

Однако не все согласны с рассуждениями Оксаны о мужчинах и женщинах. Недавно звезда «Стиляг» позволила себе нелестно высказаться о россиянках. Она отметила, что наши женщины воспитаны холодными матерями и сами не умеют выражать чувства. Вот к каким выводам пришла Акиньшина:

«Это неразвитость психики, что ли. Неумение наслаждаться жизнью. Вот и получается, что российские женщины биологически не умеют быть счастливыми».

По мнению Оксаны, такие дамы остаются одинокими из-за своих невысказанных обид. Несчастным женщинам приходится притворяться, что им и так хорошо. Об этом Акиньшина рассказала в интервью журналистам портала «Правила жизни».

Фраза артистки вызвала бурную реакцию в обществе. Многие женщины посчитали ее слова оскорбительными, ведь жизнь устроена куда сложнее, чем пытается обрисовать актриса. Уже не в первый раз слова Оксаны бурно обсуждают в Сети. Как-то она сказала, что за свои права борются только некрасивые женщины. За это актрису разнесли в пух и прах.