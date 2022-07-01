Оконфузившегося у всех на глазах Билана подняли на смех: такого не ожидал никто

Дима Билан столкнулся с критикой поклонников из-за своей неграмотности. Соответствующими записями музыкант поделился в социальных сетях.

В серии коротких роликов прославленный артист старается объяснить идею будущего видео одному из своих помощников. Певец старательно описывает, как представляет будущий клип и что именно должны увидеть зрители. Однако формулировка его идеи оказалась непонятна поклонникам. Как отметили пользователи Сети, монологи артиста вряд ли можно назвать содержательными и цельными, ведь они больше похожи на несвязный набор слов.

«Да о чем он говорит?», «Я ни слова не понял», — сетуют фанаты музыканта.

Также поклонники признались, что им искренне жаль команду музыканта, ведь ей приходится постоянно работать с Биланом и каждый раз тратить время, чтобы понять, о чем именно говорит артист.