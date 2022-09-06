Оконфузилась на весь СССР: вы точно не знали этого о Софи Лорен

Софи Лорен обрела немало поклонников в Советском Союзе, где была частой гостьей. Во время визитов легендарной итальянской актрисы происходило немало казусов, которые до сих пор горячо обсуждаются в Сети.

Впервые Лорен побывала в СССР в 1965 году, когда приехала на кинофестиваль. Уже тогда она успела оконфузиться на глазах у изумленной публики. В то время на подобных мероприятиях не было охранников, а потому подойти к звездам мог любой желающий. Стоит ли говорить, что жаждущих пообщаться с иностранной актрисой было немало.

Знаменитость вела себя дружелюбно и не отказывала поклонникам в фото. Часто артистку просили сделать снимок на память вместе с детьми. Дочь известного фотографа Генде-Роте поведала историю о том, как один отец передал своего малыша в руки Лорен, чтобы запечатлеть их вместе.

Вот только ребенок был не готов оказаться у совершенно незнакомой для него женщины и начал истошно вопить на всю Красную площадь. Однако его папу это не смутило. Пока актриса изо всех сил старалась успокоить малыша, который от страха чуть было не справил на нее нужду, отец увлеченно снимал кадры.

Стоит отметить, что Лорен, у которой на тот момент еще не было своих наследников, все-таки справилась с внезапно обрушившимся на нее испытанием. Артистка сумела успокоить младенца, которого вернула отцу в целости и сохранности.