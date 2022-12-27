Окончила МГУ, претворила предсказание деда: как живут и выглядят внучки Невинного

Впервые Вячеслав Невинный стал дедушкой в 1993 году, когда родилась его внучка Иветта. Вторая же наследница его единственного сына Вячеслава — Василиса — появилась на свет только спустя восемь лет. Обе девушки росли под пристальным наблюдением своего деда и, как оказалось, наши свое предназначение в жизни.

Так, младшая внучка исполнила предсказание Невинного, который был уверен, что она станет актрисой. Еще до 18-летия она впервые поднялась на театральную сцену, а после школы поступила в Институт театрального искусства. Василиса еще не успела принять участие в каком-либо проекте, но многие зрители, которые видели ее в театральных постановках, не сомневаются в ее таланте.

Иветта же решила не связывать свою жизнь с актерской профессией и занялась журналистикой. Она поступила в МГУ, а после его окончания перешла работать в «Комсомольскую правду», где рассказывает о культурной жизни Москвы и России.

Новостями о жизни внучки прославленного актера делятся в социальных сетях. Они активно развивают свои страницы, а поклонники не скупятся на комплименты, отмечая их красоту.