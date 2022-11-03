Окончательное решение принято: кто встанет за тумбу ведущего КВН

На играх КВН 2022 года зрители с удивлением не обнаружили за тумбой постоянного ведущего Александра Маслякова. Более того, проект не обзавелся постоянным «лицом»: звезды менялись каждую игру, интригуя поклонников. Игры вели Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш и другие. Как оказалось, 80-летний Масляков долго восстанавливался после перенесенного в начале года коронавируса. Медики советовали ему поберечь здоровье, поэтому все лето он провел на даче с семьей и не принимал участие в съемках.

Кроме того, ведущий не скрывал, что положительно относится к эксперименту с разными ведущими и даже готов несколько игр провести в зале в качестве члена жюри или обычного зрителя. В конце сентября состоялись съемки четвертьфиналов КВН, которые вскоре увидят поклонники по ТВ. Их ведущими стали Вадим Галыгин, Михаил Галустян и вернувшийся на сцену Александр Масляков.

А теперь принято окончательное решение по главным выпускам полуфиналов и финалу. Первые две игры «поделят» между собой Валдис Пельш и Масляков, пишет «Комсомольская правда». Ожидается, что руководитель клуба встанет за тумбу и в финале.