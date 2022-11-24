Оказывается, заявки зрителей «Утренней почты» игнорировали: россияне поймут почему

С середины 1970-х каждое воскресенье для жителей СССР начиналось с программы «Утренняя почта». Она пользовалась такой популярностью, что ее включали даже в армии солдатам наравне с передачей «Служу Советскому Союзу». Постоянным ведущим шоу был Юрий Николаев.

Согласно концепции программы, он зачитывал письма от зрителей, которые приходили на студию мешками. Самые интересные сообщения Николаев озвучивал в эфире, а затем включался музыкальный номер по заявке в письме. В результате получалось своеобразное песенное шоу с любопытными фактами из жизни советских граждан.

Уже позже Николаев признавался, что письма действительно часто приходили в «Утреннюю почту». Но большая их часть до эфира не добиралась. Ведь зрители просили поставить одни и те же хиты популярных в то время исполнителей. Если бы создатели программы выполняли все заявки, то на экране пели бы исключительно Иосиф Кобзон, София Ротару и Алла Пугачева. А так как шоу нужно было разнообразить, то на каждый выпуск готовился свой сценарий.

В середине 1990-х Николаев начал вести другой проект «Утренняя звезда», что отразилось на рейтинге «Утренней почты». Программу пытались «перезагрузить» и освежить, но вскоре она закрылась.