Оказывается, Риз Уизерспун не просто так отказалась посетить свадьбу принца Гарри

Меган Маркл выходила замуж состоятельной девушкой с пятимиллионным состоянием. Это миф, который в числе прочих распространяли об американке таблоиды, но даже это не самое странное. Как она умудрилась настроить против себя Риз Уизерспун?

За 16 лет кинокарьеры выдающимися успехами Меган похвастаться не могла. Зато многие знали ее агента, который обзванивал киностудии и продюсеров с просьбой о работе для своей подопечной, пишет канал «Телеграf ». Среди тех, кому приходилось выслушивать длинные речи с перечислением достоинств Меган, к примеру, была продюсер «бондианы» Барбара Брокколи.

Неизвестно, звонил ли он лично Риз Уизерспун или ее агентам, но звезду «Большой маленькой лжи» такое попрошайничество изрядно рассердило. Титулованная актриса даже не явилась на свадьбу Гарри и Меган. Можно предположить, что Риз боялась и там наткнуться на мольбы о трудоустройстве. К тому же, кто захочет иметь дело с человеком, который постоянно кривит душой. Никаких пяти миллионов за сериал «Форс-мажоры» Меган Маркл не получала, а значит, и богатой невестой назвать ее было нельзя.