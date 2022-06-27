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Охрана не справилась: выступление МакSим едва не обернулось трагедией

27 июня 2022 13:10
Охрана не справилась: выступление МакSим едва не обернулось трагедией

На певицу прямо на сцене набросилась поклонница.

После долгого перерыва в карьере МакSим возобновила концертную деятельность. Но выступление артистки, прошедшее накануне в Екатеринбурге, могло обернуться трагедией. Во время исполнения одной из песен на сцену выбежала фанатка певицы. И охрана не успела быстро среагировать.

Весь инцидент попал на видео, размещенное в Telegram-канале Ural Mash. Женщина сильно потянула МакSим за руку. Исполнительница попыталась оттолкнуть ее, но ей не хватило сил. Поклонница повалила артистку на пол. В этот момент, наконец, подбежали охранники и задержали дебоширку. МакSим дальше продолжила выступление и не стала комментировать случившееся.

«Как стыдно перед МакSим», — отметили местные жители в соцсетях.

Неизвестно, как сказалось на здоровье артистки такое нервное потрясение. Последние несколько лет выдались для девушки непростыми. Сначала она боролась с травмами после аварии, затем пыталась выйти из сильной депрессии. А в прошлом году врачам пришлось ввести МакSим в искусственную кому из-за тяжелого течения коронавируса.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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