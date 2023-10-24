Охомутала пожилого и пропала: вот как сейчас живет любимая дочь Галкина

Владислав Галкин ушел из жизни в 2010 году. Актеру было всего 38 лет. Он успел сыграть множество ярких ролей, был женат четыре раза, но так и не обзавелся родными детьми. Зато артист воспитывал дочь своей последней супруги Дарьи Михайловой. Мужчина принял маленькую Василису как родную.

Для девушки смерть отчима стала большим ударом. Наследница актерской семьи, она тоже выбрала сцену. Василиса Суханова окончила ВТУ им. Щукина и сейчас работает в театре имени Вахтангова. В кино у нее всего несколько ролей, самая яркая из которых была в сериале «Дело гастронома № 1».

О своей семье 34-летняя женщина говорит редко. Известно, что уже много лет Суханова счастлива рядом с 49-летним режиссером Юрием Лейкиным. Супругов не смущает значительная разница в возрасте. В 2015 году приемная дочь Галкина впервые стала мамой, как пишет автор Дзен-канала VEASY.