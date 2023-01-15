Охомутала красавчика два раза: на ком не уставал жениться Жан-Клод Ван Дамм (фото)

Жан-Клод Ван Дамм был любимчиком женщин по всему миру, но он с первого взгляда влюбился в чемпионку Америки по бодибилдингу Глэдис Португез. Недолго думая, актер сделал предложение своей пассии, на которое та ответила согласием.

Для звезды экрана это был третий брак по счету, в нем у него появились сын и дочь. Со стороны супруги казались счастливой и идеальной парой, но все рухнуло в один вечер, когда жена знаменитости застала его в постели сразу с несколькими девушками.

Неверный муж и не думал оправдываться за измену, а, напротив, заявил, что имеет полное право на подобную любвеобильность, поскольку он мужчина. Такой аргумент показался Глэдис малоубедительным, и она подала на развод.

Спортсменка уходила красиво: не требовала ни денег, ни имущества для себя или детей. Тогда артист впервые задумался над тем, какую достойную женщину он потерял.

Вскоре Жан-Клод Ван Дамм вновь женился на малоизвестной актрисе Дарси Ла Пьер, затем крутил роман с Кайли Миноуг — одним словом, ни в чем себе не отказывал. В конце 90-х в жизни артиста наступил сложный период. Врачи диагностировали у него биполярное расстройство, а карьера пошла на спад.

Тогда актер вернулся к Глэдис и женился на ней во второй раз, после чего привел в порядок свое здоровье и отказался от вредных привычек. Супруги сумели преодолеть все трудности и до сих пор счастливы вместе.