«Охочусь»: Пугачева при всех припугнула Ротару парой слов

Алла Пугачева за годы карьеры завоевала не только армию поклонников, но и множество недоброжелателей. Среди них оказалась и София Ротару: певицы соперничали друг с другом долгие годы. Как оказалось, Примадонна настолько сильно недолюбливала артистку, что даже отказывалась делить с ней общие хобби, а в интервью позволяла себе двусмысленные заявления.

По словам продюсера Сергея Лаврова, в одном из интервью с Примадонной зашел разговор об ее увлечениях. Артистка же отказывалась отвечать на вопросы журналистов, пока не узнает, как на них ранее отреагировала ее соперница.

«Пугачеву спрашивали: «Скажите, какое ваше хобби?» А она отвечала: «А что Сонечка Ротару сказала?» «Сказала, что она любит рыбалку». «Напишите, я с ружьем люблю побегать, охочусь», — цитирует слова продюсера портал Day.ru.

При этом многие поклонники в этих словах увидели даже угрозу в адрес Ротару. Якобы о ружье и охоте Примадонна заявила далеко не просто так и намекнула артистке на будущее их конфликта.