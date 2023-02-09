Огромные деньги: сколько стоила бы аренда квартир из культовых сериалов в реальности

Далеко не все герои смогли бы позволить себе это жилье на самом деле.

Поклонники популярных американских сериалов не скрывают: они мечтали бы жить в квартирах своих любимых героев. Ведь большая часть из персонажей может похвастаться красивыми апартаментами в самых известных американских городах. Однако в реальной жизни за такой жилье пришлось бы отдать весьма большую плату.

Так, Моника и Рейчел из ситкома «Друзья» обосновались в Виллидж, квартале на западе Нижнего Манхэттена. В их квартире две спальни, а также большая кухня-гостиная. И аренда такого жилья обошлась бы им сегодня примерно в 330 000 рублей ежемесячно.

Чуть меньше за аренду платила бы Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Ее квартира на Верхнем Ист-Сайде, которая долгие годы была мечтой всех фанаток шоу, обошлась бы ей в 199 000 рублей в месяц.

Герои «Теории большого взрыва» снимали весьма бюджетное жилье по меркам ситкомов. Их двухкомнатная квартира в городе Пасадена, недалеко от Калифорнийского технологического института, стоила всего лишь 147 000 рублей.