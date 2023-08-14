Огромная потеря: скорбящий Домогаров «дал обет молчания»

В воскресенье 13 августа на странице Александра Домогарова-младшего в соцсетях появилось сообщение о смерти матери Ирины Гуненковой. Его отец, актер Александр Домогаров, тяжело переживает утрату бывшей супруги. Он сообщил подписчикам, что в ближайшее время не будет никак комментировать ситуацию.

Несмотря на развод, Ирина и Александр смогли сохранить хорошие отношения, в том числе ради общего сына Александра. Два с половиной года назад Гуненкова тяжело заболела. Все это время она боролась за жизнь, но в последний месяц у близких уже почти не осталось надежды. Сам артист говорил, что ту боль, которую переживает его сын, не пожелал бы никому.

Когда в Сети появилось известие о смерти Ирины, Домогаров никак это не прокомментировал. Он опубликовал видеообращение, в котором попросил ничего ему не писать и задавать пока вопросов.