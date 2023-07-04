Оголившаяся Сальма Хайек в 56 даст фору 20-летним: обомлеете, когда увидите

Актриса Сальма Хайек — одна из тех редких знаменитостей, которые скрывают от людей секрет вечной молодости. Иначе объяснить, почему 56-летняя актриса находится в такой отличной форме, просто невозможно.

Сама Хайек считает, что тайна ее молодости в активном воображении. Женщина называет себя творческой натурой и говорит, что ей интересно абсолютно все — в этом и есть залог ее молодости. А людей, которых ничего не интересует, актриса считает стариками.

Во вкусной еде Сальма себя никак не ограничивает. А вместо того, чтобы потеть в тренажерном зале, женщина предпочитает заниматься танцами и потеть в сауне. Именно фото актрисы из сауны так восхитило поклонников. Тело Хайек в кадре закрывает лишь пара небольших полотенец, и такой фигурой как у актрисы похвастаются немногие юные девушки!

Подписчики не устают восхищаться красотой любимой актрисы, которая, кажется, совсем неподвластна времени.