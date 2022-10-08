Оголилась: самая красивая девочка в мире доказала, что стала совсем взрослой

В 4 года Тилан Блондо назвали самой красивой детской моделью в мире. У девочки были контракты с ведущими мировыми брендами – Сhanel, Lacoste, Hugo Boss и L’Orеal Paris. А в 10 лет она снялась в крайне провокационной для ребенка фотосессии Vogue.

Сейчас Блондо уже 21 год. Девушка продолжает работать моделью и все еще поражает своей яркой природной красотой и точеной фигурой. Тилан Блондо участвует в рекламных компаниях для модных брендов и ходит по подиуму. Также в 2015 году девушка снялась во французском фильме «Белль и Себастьян».

На счету модели множество романов с известными и богатыми красавцами. Сейчас Тилан Блондо состоит в отношениях с Бенджамином Атталом, модным предпринимателем.