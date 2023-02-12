Оглобля в парике: ахнете, кого прочили на место Роуз в культовом «Титанике» (фото)

Фильм «Титаник» трудно представить без Кейт Уинслет в роли Роуз. Между тем режиссер картины Джеймс Кэмерон видел на этом месте совсем другую актрису.

На финальном этапе кастинга оказалась Гвинет Пэлтроу. В последний момент артистка передумала и отказалась от заманчивого предложения кинодела. Точная причина такого решения неизвестна. По слухам, звезде экрана попросту не понравился сценарий.

Не исключено, что впоследствии знаменитость не раз жалела о своем поступке. Картина приобрела статус культовой и навсегда вошла в историю мирового кинематографа. А вот зрители, напротив, только рады тому, что все случилось так, как случилось.

Многие признались, что не хотели бы видеть вместо красавицы Кейт оглоблю в парике в виде Гвинет.