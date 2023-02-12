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Киноафиша Статьи Оглобля в парике: ахнете, кого прочили на место Роуз в культовом «Титанике» (фото)

Оглобля в парике: ахнете, кого прочили на место Роуз в культовом «Титанике» (фото)

12 февраля 2023 12:45
Оглобля в парике: ахнете, кого прочили на место Роуз в культовом «Титанике» (фото)

Актриса отказалась от заманчивого предложения режиссера.

Фильм «Титаник» трудно представить без Кейт Уинслет в роли Роуз. Между тем режиссер картины Джеймс Кэмерон видел на этом месте совсем другую актрису.

На финальном этапе кастинга оказалась Гвинет Пэлтроу. В последний момент артистка передумала и отказалась от заманчивого предложения кинодела. Точная причина такого решения неизвестна. По слухам, звезде экрана попросту не понравился сценарий.

Не исключено, что впоследствии знаменитость не раз жалела о своем поступке. Картина приобрела статус культовой и навсегда вошла в историю мирового кинематографа. А вот зрители, напротив, только рады тому, что все случилось так, как случилось.

Многие признались, что не хотели бы видеть вместо красавицы Кейт оглоблю в парике в виде Гвинет.

Оглобля в парике: ахнете, кого прочили на место Роуз в культовом «Титанике» (фото)

«В „Титанике“ Кейт — очаровашка, Гвинет испортила бы все!», «Пэлтроу в „Титанике“ — это была бы дичь», — гласят комментарии в Сети.

Фото: Кадр из фильма «Титаник» (1997), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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