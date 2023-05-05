Одри Хепберн на старости лет нашла счастье с красавчиком: только взгляните на него

Привлекательная внешность не является залогом счастливой личной жизни. И судьбу первых красавиц мира можно назвать ярким подтверждением этим словам.

Обворожительная Одри Хепберн была мечтой многих мужчин. Однако множество ее романов заканчивались неудачами. Избранниками известной актрисы становились миллионеры, режиссеры и артисты. А однажды она приняла предложение руки и сердца от итальянского психиатра. Но спустя 13 лет развалился и этот союз.

Кинодиве было уже за 50, когда она совсем отчаялась и перестала надеяться на счастье. Но на пути Одри встретился Роберт Уолдерс. Высокий брюнет с седой бородой и светло-голубыми глазами был на семь лет моложе знаменитости. К тому времени он уже овдовел и так же, как и актриса, пребывал в унынии. И все же им удалось построить крепкие отношения, а красавица всегда отмечала доброту и заботу своего избранника.