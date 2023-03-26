Одной жертвы мало: гибель звезды кинохита Эминема «Восьмая миля» ужаснет любого

Бриттани Мерфи было всего 32 года, когда она трагически погибла. Смерть американской актрисы стала одной из главных загадок Голливуда. Этому поспособствовало то, что вслед за звездой при весьма неясных обстоятельствах скончался самый близкий ее человек.

Причиной смерти звезды кинохита Эминема «Восьмая миля» стала остановка сердца. Однако до сих пор есть множество версий относительно того, чем именно она была вызвана. Одна версия гласит, что всему виной стали сильнодействующие препараты, которые звезда принимала, чтобы вылечить воспаление легких. При этом Мерфи употребляла антидепрессанты — такое сочетание лекарств вполне могло привести к трагедии.

Также многие винили в смерти голливудской дивы ее мужа — сценариста Саймона Монджека, который был не в ладах с законом. Близкие полагали, что он женился на актрисе только для того, чтобы избежать депортации в Великобританию, но знаменитость не желала никого слушать.

Вскоре случилась новая трагедия, сбившая с толку широкую общественность. Спустя полгода после кончины Мерфи погиб и ее муж. Как и актрисе, ему диагностировали пневмонию, вот только лекарства продюсер принимать не стал. В полиции не нашли аргументов для возбуждения уголовного дела. Между тем отец Бриттани Анджело Бертолотти заявил, что к смерти его дочери и ее возлюбленного причастны спецслужбы. Тем не менее версия об отравлении так и не нашла официального подтверждения.