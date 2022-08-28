Одноразовый фильм: европейцы растоптали «Белое солнце пустыни»

Кто о чем, а иностранцы о пропаганде.

Это в России «Белое солнце пустыни» — фильм с культовым статусом и особым отношением, а вот у зарубежных зрителей он вызвал диаметрально противоположные реакции.

Хотя часть европейцев оценила произведение Владимира Мотыля по достоинству, описав его как показательный образец русского истерна, другим рецензентам не хватило ярких впечатлений.

Так, чешские зрители, чьи мнения собрал и перевел автор канала «Записки старого кинокритика », назвали ленту скучной, с вялотекущим повествованием и запутанным монтажем. Не забыли советским создателям припомнить и исторические «факты».

«Нужно признать, русские действительно умеют представить положительные черты характера персонажей так, чтобы это не звучало неловко. Можно даже забыть о зверствах, которые творила Красная Армия», — высказался один из иностранцев.

В остальном же, растасканную на цитаты историю посчитали продуктом одноразовым, не заслуживающим особого внимания.