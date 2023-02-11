Одногодка Дженнифер Лопес: состарившаяся звезда Голливуда повергнет в шок (фото)

Ни для кого не секрет, что все люди стареют по-разному. Возрастные изменения отчетливее всего видны после 50 лет, когда изъяны кожи уже ничем не скрыть и не замазать. Некоторые звезды, которые являются ровесниками, выглядят как представители разных поколений. В качестве примера можно привести таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес и Кэтрин Зета-Джонс. Если Джей Ло с годами практически не меняется, то о британской актрисе такого сказать нельзя.

Обеим звездам сегодня по 53 года, но внешность Кэтрин вызывает много вопросов. Когда-то она считалась одной из самых красивых женщин мира — копна роскошных волос, жгучие глаза, аккуратные черты лица. Но сегодня картина совсем иная. За последние годы Зета-Джонс резко изменилась. Из сексапильной роковой женщины она превратилась в морщинистую старушку — возраст выдают шея и кожа под глазами.

Кэтрин нередко «промахивается» с макияжем и наносит слишком насыщенные тона, которые прибавляют ей еще лет пять. Также специалисты полагают, что актриса делала уколы гиалуроновой кислоты, что явно не пошло ей на пользу.