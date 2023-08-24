«Одного замучили, за второго принялись»: сына Плющенко жалеют всей страной

Яна Рудковская и Евгений Плющенко во второй раз стали родителями в 2020 году. Их сын Арсений первое время не появлялся в социальных сетях своей семьи, но с недавнего времени Рудковская все чаще и чаще показывает сына публике. И, как оказалось, она давно решила будущее своего наследника.

Так, в недавнем видео Арсений предстает перед поклонниками на коньках. Мальчик, одетый в спортивную форму, неуверенно шагает по полу. И, судя по подписи, он только закончил свою тренировку на катке.

Пользователи Сети были шокированы неожиданным видео. В комментариях они осудили Рудковскую за ее решение и второго сына тоже отдать в фигурное катание. К тому же Арсений, которому еще не исполнилось и трех лет, слишком юн для большого спорта и таких серьезных нагрузок.

«Одного замучили, за второго принялись», «И этого на коньки? Что-то другое уже можно? Хватит одного вам», — пишут возмущенные подписчики.

Фанаты предположили, что Рудковская и Плющенко далеко не случайно отдали младшего сына в тот же спорт. Как кажется поклонникам, знаменитая пара не уверена, что их старший наследник станет чемпионом, поэтому они решили тренировать и младшего.