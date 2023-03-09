Одно прикосновение изменило все: вы ужаснетесь от судьбы главной красотки Голливуда 40-х

Джин Тирни известна как одна из самых талантливых и красивых актрис в истории Голливуда. Миллионы девушек до сих пор мечтают быть похожими на нее. При этом мало кто знает, как трагично сложилась судьба артистки.

Дело в том, что во время Второй мировой войны Тирни, уже будучи известной артисткой, решила устраивать творческие встречи с поклонниками и солдатами, чтобы поднять их боевой дух. Знаменитость не беспокоилась, что вынашивает ребенка от своего мужа Олега Кассини, и полностью посвятила себя благотворительной работе.

И после одной из таких встреч Джин вернулась домой с температурой. Как оказалось, у нее началась краснуха, но спустя несколько дней врачам удалось вылечить артистку: по словам специалистов, ни ей, ни ребенку ничего не угрожало. Однако врачи ошиблись. Наследница Тирни родилась слепой, а через некоторое время выяснилось, что девочка будет глухой и никогда не сможет жить полноценной жизнью из-за умственных отклонений.

Несчастье шокировало прославленную звезду. Она впала в сильную депрессию, а ее брак с Кассини развалился, так как он не справлялся с постоянными перепадами настроения жены. В то время Тирни посвятила себя работе и снялась во множестве картин, но депрессия становилась все сильнее и сильнее.

Чтобы стабилизировать состояние артистки, ее родные несколько раз отправляли ее в психиатрическую клинику, но это не вылечило знаменитость полностью. В течение всей жизни она переживала о случившемся и корила себя за то, какой родилась ее дочь. Счастливой она стала лишь в конце жизни, когда стала супругой нефтяного магната. С ним она прожила до самой его смерти, а после стала затворницей и полностью ушла в себя, дожив до 70 лет.