Одно лицо: внешний вид матери Литвиновой ошарашил россиян (редкое фото)

Она дала дочери больше, чем смогла бы любая на ее месте.

Чтобы поздравить маму с 85-летним юбилеем, Рената Литвинова впервые приехала в Россию. С весны прошлого года актриса живет во Франции, но ради праздника горячо любимой родительницы решила вернуться. Архивное фото, выложенное ей в день рождения матери, взбудоражило поклонников.

Черно-белый кадр, в котором крупным планом сняты мама и дочка, поразил подписчиков. «Рената, как вы на нее похожи», — написали в комментариях. Комментаторы отпускали множество комплиментов и просили передать Алисе Михайловне (так зовут маму Литвиновой) благодарность за то, что «подарила миру такую утонченную красоту, которой мы не можем налюбоваться».

Отец Литвиновой рано ушел из семьи, и все заботы по воспитанию и содержанию дочери легли на маму. Врач-хирург по профессии, она много работала, но всегда находила время для дочери: совместные поездки в отпуск или школьные мероприятия — мама Ренаты всегда была рядом.

Сегодня убеждения актрисы не позволяют им видеться так часто, как хотелось бы. Тем не менее, чтобы вместе отметить юбилей, дочь бросила все дела в Париже и преодолела тысячи километров, чтобы обнять главную женщину в своей жизни.