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Одно лицо с Пугачевой: на новом фото Алентова сама на себя не похожа

30 ноября 2023 19:30
Одно лицо с Пугачевой: на новом фото Алентова сама на себя не похожа

Стала копией Примадонны.

Вера Алентова не радует фанатов своими снимками в социальных сетях, но за нее это делают коллеги. Свежий кадр вдовы Владимира Меньшова спровоцировал обсуждения в медиапространстве. Поклонники не узнали артистку и приняли ее за Аллу Пугачеву.

Нашумевшей фотографией в своем блоге поделилась Дарья Повереннова. Перед камерой актрисы позировали после спектакля, который прошел в городе Рошаль. Увидев Алентову, интернет-пользователи ахнули. Многие сначала решили, что перед ними Примадонна собственной персоной. Звезда фильма «Москва слезам не верит» стала полной копией «женщины, которая поет». Такое перевоплощение действительно шокирует.

С одной стороны, можно порадоваться тому, что Вера Валентиновна выглядит на 10 моложе своего возраста. Но с другой — напрашивается вывод о том, что, как и экс-супруга Киркорова, знаменитость переборщила с пластикой. Долгое время она отказывалась комментировать слухи о том, что ложилась под нож. Однако все же призналась, что действительно обращалась к хирургу, но операция прошла неудачно.

Одно лицо с Пугачевой: на новом фото Алентова сама на себя не похожа
Фото: legion-media, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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