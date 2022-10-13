Одно лицо с Мироновым: Голубкина поставила жирную точку в вопросе отцовства

Марии Голубкиной не раз приходилось выслушивать разные версии о том, кто является ее настоящим отцом. Звезду воспитывал известный актер Андрей Миронов, которого она всегда и называла своим папой. Однако у широкой общественности другое мнение на этот счет.

Ранее администратор «Москонцерта» Нина Федорова заявила, что свою дочь актриса Лариса Голубкина родила не от Миронова, а от другого коллеги по цеху — Алексея Баталова. Тогда Мария Андреевна прокомментировала эти домыслы и заявила: «Вот это новость!»

Теперь же звезде вновь пришлось реагировать на разговоры о своем отце. В социальных сетях она опубликовала видео, в кадрах которого рассказала об одном из концертов. В комментариях к ролику некий пользователь Сети высказался относительно внешности артистки.

«Маша, как вы стали похожи на своего отца Андрея Миронова. Посмотрите на Машины глаза и мимику, это же Андрей Миронов», — гласит сообщение фолловера.

Артистка мимо послания не прошла. Отвечать на слова подписчика она не стала, но поставила ему лайк, поставив тем самым жирную точку в вопросе отцовства.