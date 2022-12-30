«Одни глаза остались»: вы и не догадывались о трагедии весельчака из «6 кадров»
Юность артиста сложно назвать беззаботной.
Эдуард Радзюкевич стал известен благодаря сериалу «6 кадров». За годы проекта он покорил российских зрителей, однако мало кто из них догадывается, какую трагедию пришлось пережить известному артисту.
Дело в том, что будущая звезда экрана совсем в юном возрасте лишился матери. Радзюкевичу было всего пять лет, когда она скончалась от рака. И случилось несчастье всего лишь спустя два дня после его дня рождения.
«У нее был рак, она уже сама на себя была не похожа. Я помню ее огромные глаза. Одни глаза остались», — признавался актер в шоу «Судьба человека».
Воспитанием Радзюкевича занялись его бабушка и дедушка, которые тоже умерли практически на его руках. По словам артиста, кончина бабушки стала одним из самых тяжелых эпизодов в его жизни. Справиться с трагедией он смог только благодаря работе и поддержке своих преподавателей, а спустя некоторое время встретил Елену Юровскую, которая стала его женой и помогла пережить все несчастья.