Одна воспитывает четырех детей: судьбе красавицы из сериала «Дорогая Маша Березина» не позавидуешь

Брюнетка Анна Азарова стала настоящей звездой после выхода в 2004 году сериала «Дорогая Маша Березина». Красавица-актриса играла роль супермодели, работа которой ей была хорошо знакома. За плечами у Анны к тому времени была уже довольно успешная модельная карьера: она дефилировала на лучших французских подиумах и сотрудничала с такими брендами, как Расo Rabanne и Armani.

Вернувшись в Россию, она решила преуспеть и на экранах. После «Дорогой Маши Березиной» Азаровой начали поступать все новые предложения о работе. Она активно снималась до 2012 года, после чего пропала. Как выяснилось, девушка выбрала семью. Избранником актрисы стал Павел Башнин, официальный брак они оформлять не стали. В 2008 году Анна родила мальчиков-близнецов, а через 4 года еще и дочку. Роль многодетной матери оказалась для нее куда важнее всех остальных.

Правда, в 2012 году Башнин и Азарова разошлись. В 2015 году актриса родила еще одну девочку. Имя ее отца она не называет. Судя по соцсетям, Анна одна воспитывает четырех детей.