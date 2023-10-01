Одна странность с животиком родившей Кожевниковой не дает поклонникам покоя

Мария Кожевникова всего пару дней назад сообщила о том, что стала мамой в четвертый раз. Не успели поклонники поздравить звезду, как она уже блистала в свете. Артистка посетила показ бренда HUMARIFF, который прошел в Москве. Женщина надела просторное платье, но публика все равно заметила странность с ее фигурой.

Поклонников удивило то, что звезда решилась оставить новорожденного ребенка, пусть даже на пару часов. Смущает и то, что Мария, всегда сильно поправлявшаяся во время предыдущих беременностей, выглядела стройной и подтянутой. Многие предположили, что широкое платье на самом деле не прикрывает круглый после родов животик, а скрывает его отсутствие.

Фанаты предполагают, что Кожевникова не сразу сообщила о появлении на свет нового члена семьи. На самом деле малышу может быть уже несколько месяцев: в таком случае неудивительно, что звезда спокойно гуляет по светским мероприятиям.