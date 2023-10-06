Одна сцена на сеновале заставляет краснеть: иностранцы превозносят этот советский фильм с Андрейченко

В этой картине актриса предстала во всей красе.

Наталья Андрейченко запомнилась зрителям в первую очередь как Мэри Поппинс из телевизионного фильма Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания». Дети обожали эту очаровательную и обаятельную красавицу. Однако за пять лет до выхода знаменитого мюзикла артистка примерила на себя необычное амплуа.

«Сибириада» Андрея Кончаловского вышла на экраны в 1978 году. Андрейченко исполнила роль Анастасии Соломиной. В фильме присутствовали совсем нецеломудренные для советского кино сцены. В пикантном эпизоде на сеновале будущая няня обнажила грудь. Зрители пересматривали эти кадры до дыр.

В СССР к картине Кончаловского было неоднозначное отношение.

Многие нашли сцены с Андрейченко пошлыми. Впрочем, иностранные зрители приняли киноленту на ура. Сначала фильм покорил Канны, а потом и зарубежную публику.