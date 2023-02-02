Одна ошибка Шакиры два раза привела к семейному краху: не поверите, в чем дело

Несравненная Шакира уже давно считается одной из самых успешных латиноамериканских звезд. Но всемирная слава не гарантировала колумбийской артистке счастья в личной жизни. Почему умнице и красавице Шакире так не везет в любви?

Вероятно, дело в ее отношении к браку. Однажды певица призналась, что штамп в паспорте ее пугает. Поэтому она не спешила под венец ни с одним из своих избранников. Много лет назад у Шакиры были долгие отношения с адвокатом и сыном бывшего президента Аргентины Антонио де ла Руа. Бойфренд стал агентом артистки и помогал ей продвигать альбомы. Антонио и Шакира были вместе десять лет, но предложения руки и сердца певица так и не дождалась.

Следующим избранником колумбийской звезды стал футболист Жерар Пике. Когда они начали встречаться, Шакира сказала: «Я хочу, чтобы я была его любовницей, запретным плодом. Я хочу держать его в напряжении». Такой легкомысленный подход и подвел певицу оба раза. Ее отношения с Пике продлились больше десяти лет, после чего Жерар ушел к новой пассии. Шакира родила от футболиста двоих сыновей, но и это не стало поводом для заключения брака.

Возможно, певице пора пересмотреть свои взгляды на семейные отношения, чтобы не обжечься в следующий раз.