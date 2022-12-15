Одна из красивейших актрис XX века осталась старой девой: причину поймет любая женщина

В юности Клаудия Кардинале не осознавала своего очарования. Даже когда в Тунисе 17-летней девушке присвоили титул самой красивой местной итальянки, она отнеслась к этому скептически. Зато мужчины обратили внимание на Клаудию. Один из французских ухажеров воспользовался наивностью Кардинале и привез ее в пустой дом, где надругался над ней. Тогда девушка навсегда зареклась доверять мужчинам.

Вскоре она обнаружила, что беременна. Продюсер, который как раз прокладывал для Клаудии дорогу в кино, запретил ей становиться матерью. Девушка все-таки родила сына, но официально называла его братом. Даже сам маленький Патрик только в 7 лет узнал, кто его настоящая мать.

Став известной, Клаудия оказалась одной из самых красивейших актрис эпохи. Ее сердца добивались Ален Делон и Марчелло Мастроянни, но она к ухаживаниям ловеласов оставалась безразличной, памятуя о трагедии в юности. Кардинале лишь один раз была замужем — за продюсером Франко Кристальди. Никакой романтики в их отношениях не было, они даже жили в разных местах, просто таким образом мужчина хотел сильнее привязать к себе ценную актрису.

Влюбилась Клаудия лишь в 37 лет — в режиссера Паскуале Скуитьери. Ради него она развелась с Франко. Но даже сильные чувства не заставили ее пойти с любимым под венец. Спустя 4 года актриса родила дочку, которую назвала в свою честь Клаудией. С Паскуале она находилась в отношениях до самой его смерти в 2017 году, хотя большую часть времени они и провели в разных странах.