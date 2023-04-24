Одна фраза, сказанная за столом, выдает невоспитанного человека: так говорит каждый второй

Стремление быть вежливым может привести к плачевным последствиям. Почти каждый второй россиянин, действуя из лучших побуждений и вспоминая за общим столом всего два слова, совершает грубую ошибку.

Речь идет о такой безобидной на первый взгляд фразе, как «Приятного аппетита!». Говорить так можно не всем и не всегда, в противном случае можно обзавестись репутацией невоспитанного человека.

И дело не только в том, что аппетит — это чувство голода, а значит, не может быть ни хорошим, ни плохим. Крылатое выражение пришло к нам из Франции на замену «Отче наш». Однако французы желают bon appetit лишь в определенных случаях.

Например, так не принято говорить, когда за накрытым столом оказывается большая компания. Считается, что люди собрались вместе, чтобы насладиться обществом друг друга, а не едой. Вот почему акцентировать внимание на самой трапезе считается дурным тоном.

Таким образом, пожелать приятного аппетита может только тот, кто приготовил угощение. Например, шеф-повар в ресторане или хозяйка дома, в котором проходит застолье.