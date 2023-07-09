Одиночки: эти знаки Зодиака совершенно не нуждаются во второй половинке

Отсутствие романтического партнера воспринимается многими как некий недостаток, изъян, который обязательно нужно исправить. Такие люди готовы начать встречаться хоть с первым встречным, лишь бы не выглядеть в глазах окружающих “несчастным одиночкой”. Но есть и те, кто ничуть не тяготится своим одиночеством, а, напротив, чувствует себя так гораздо комфортнее, чем в паре. Рассказываем, какие знаки зодиака не нуждаются в партнере.

Дева

В жизни Девы все строго разложено по полочкам. Представители этого знака живут по своему собственному графику, по своим правилам, которые формировались годами. Нарушить их - настоящее святотатство. Поэтому, когда рядом с Девой появляется человек, нарушающий ее жизненный уклад, для нее это становится стрессом.

Люди, рожденные под этим знаком, вынуждены мучиться из-за того, что партнер приходит в их монастырь со своим укладом.

Или страдать из-за постоянных ссор, поскольку вторая половинка не в силах уложить у себя в голове, зачем жить по правилам Девы, неужели нельзя подстроиться друг под друга? Этому знаку гораздо комфортнее жить одному.

Козерог

Стереотип о том, что все дни и ночи Козерог проводит на работе, на самом деле не такой уж небезосновательный. Представители земного знака действительно посвящают все свое время любимому занятию, делу всей своей жизни.

На романтические авантюры в плотном графике Козерога времени не находится, слишком уж много там других, первостепенных задач.

Даже если уроженец знака однажды встретит человека, которого полюбит всем сердцем, совсем не факт, что тот будет доволен тем образом жизни, который ведет Козерог. Из-за того, что тот постоянно пропадает в офисе или утыкается в бумаги дома, то и дело будут возникать ссоры.

Водолей

О том, что воздушные знаки бесконечно ценят свою свободу, наслышаны, кажется, абсолютно все. Самый независимый среди них, безусловно, Водолей. Его представители терпеть не могут, когда кто-то покушается на их личное пространство. Им гораздо комфортнее в одиночестве, чем в обществе навязчивого поклонника.

Тем не менее Водолей способен вступить в романтические отношения или даже в брак.

Самое главное, о чем следует помнить его партнеру - уважать желание знака время от времени побыть наедине с собой и со своими мыслями. Это не означает, что Водолей разлюбил вас или вы его чем-то оттолкнули, ему просто необходимо свое пространство.