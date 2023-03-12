Один из молодых любовников Шер стал звездой Голливуда: ахнете, узнав его имя

Певица Шер уже давно известна как любительница парней помоложе. На ее счету громкие романы с мужчинами, разница в возрасте с которыми составляла от 20 до 30 лет в пользу артистки. Но общественность долго не знала об ее отношениях с одним голливудским красавчиком, ведь певица долгие годы скрывала этот факт.

Когда Шер было 38 лет, она крутила роман с 22-летним Томом Крузом. Тогда он не носил статус секс-символа, а только начинал свой путь к головокружительному успеху. Круз и Шер познакомились на свадьбе своих друзей — Мадонны и Шона Пенна. Их вторая встреча произошла на приеме у самого Рональда Рейгана, который пригласил в Белый дом людей с дислексией. В списке оказались Шер и Том Круз.

На этой встрече оба почувствовали взаимное влечение, которому сопротивляться было бессмысленно. Однако роман быстро закончился, но причина разрыва связана не с разницей в возрасте, а с увлечениями Тома — уже тогда он «подсел» на саентологию. Для артистки это оказалось чуждым, и вскоре пара рассталась.