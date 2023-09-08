Один из лучших актеров России: вот кто стал новым Жоржем Милославским

Практически сразу после выхода на экраны комедия «Иван Васильевич меняет профессию» стала народным хитом и обрела статус культовой. Уже не одно поколение наслаждается лентой Леонида Гайдая. А не так давно стало известно, что стартовали съемки комедийного ремейка ленты под названием «Иван Васильевич меняет все».

В картине, производством которой занимается Comedy Club, примут участие Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис, который исполнят роли Ивана Васильевича и Шурика соответственно. А Максим Лагашкин перевоплотится в Жоржа Милославского.

Пользователи Сети высоко оценили кастинговые решения, а особенно их порадовал новый Милославский. По их словам, Лагашкин отличается талантом и харизмой, поэтому прекрасно воплотит роль обаятельного преступника. И только ради него они готовы посмотреть пародию на легендарный фильм.