Один и тот же человек? От вида красавчика из «Людей в черном» оторопь берет (фото)

Актерское ремесло — это непростое искусство. Здесь требуется умение превращаться в самых разных персонажей, иначе ни работы, ни славы не сыскать. Настоящим мастером своего дела можно считать актера Джоша Бролина — ему удается играть и харизматичных красавцев, и безумных чудовищ.

Будущий кумир миллионов родился и вырос в актерской семье. Его отец Джеймс Бролин — обладатель «Золотого глобуса», а мачеха — легендарная Барбра Стрейзанд. Но сам Джош снискал популярность в довольно зрелом возрасте, хотя начал сниматься рано. Лишь в нулевых ему удалось выйти из тени знаменитого отца, когда он стал появляться в громких кассовых проектах.

Джош снялся у Роберта Родригеса в боевике «Планета страха» и в экранизации комиксов «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать». Также Бролин появился в третьей части «Людей в черном», где сыграл молодого агента Кея.

С тех пор Бролин остается одним из самых востребованных актеров Голливуда. Его последней громкой ролью стал Танос из нашумевших «Мстителей». Зрителям до сих пор трудно поверить, что красавчик-агент Кей и суперзлодей из комиксов Marvel — это один и тот же человек.