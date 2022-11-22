Один глаз выше другого: голливудская красавица изуродовала себя пластикой (фото)
Актриса признала свою самую большую ошибку.
Далеко не всегда пластические операции дают нужный результат. Гвинет Пэлтроу знает об этом не понаслышке.
Голливудская актриса призналась, что в свое время испытала на себе все прелести кризиса среднего возраста. В 40 лет актриса твердо решила, что в ее случае не обойтись без уколов красоты. Вот только эффект от инъекций против морщин оказался довольно неожиданным.
«Мой вид был ужасным. Один глаз оказался выше другого. Это была большая ошибка», — подметила знаменитость в одном из интервью. Также она добавила, что со временем все пришло в норму, но, несмотря на это, звезда экрана больше не хочет проводить эксперименты над своей внешностью в кабинете косметолога и уж тем более на столе пластического хирурга.
Теперь голливудская красавица предпочитает пластике правильное питание и здоровый образ жизни. По словам актрисы, как минимум два раза в год она практикует детокс-диету.