Один глаз выше другого: голливудская красавица изуродовала себя пластикой (фото)

Далеко не всегда пластические операции дают нужный результат. Гвинет Пэлтроу знает об этом не понаслышке.

Голливудская актриса призналась, что в свое время испытала на себе все прелести кризиса среднего возраста. В 40 лет актриса твердо решила, что в ее случае не обойтись без уколов красоты. Вот только эффект от инъекций против морщин оказался довольно неожиданным.

«Мой вид был ужасным. Один глаз оказался выше другого. Это была большая ошибка», — подметила знаменитость в одном из интервью. Также она добавила, что со временем все пришло в норму, но, несмотря на это, звезда экрана больше не хочет проводить эксперименты над своей внешностью в кабинете косметолога и уж тем более на столе пластического хирурга.

Теперь голливудская красавица предпочитает пластике правильное питание и здоровый образ жизни. По словам актрисы, как минимум два раза в год она практикует детокс-диету.