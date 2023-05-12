Один эпизод портит фильм «Однажды 20 лет спустя»: поймут только женщины

Драму «Однажды 20 лет спустя» советские зрители увидели в 1980 году. Картина Юрия Егорова поднимает вопросы самоопределения и жизненного пути, а игра Натальи Гундаревой до сих пор вызывает лишь восторженные отклики. При этом лишь одна сцена вызывает вопросы у поклонников фильма.

Так, в самом начале фильма зрители видят эпизод, в котором главные герои, супруги Кругловы, ищут свою дочь на набережной. И сталкиваются с парой, которая тоже пытается найти некую Лялю. В первые минуты герои уверены, что их новые знакомые также потеряли ребенка, но оказывается, что Ляля — это их собака.

После безобидной беседы женщина шокирует Круглову признанием. Она уверена, что в обществе того времени быть матерью совершенно не обязательно и можно найти себя в другой роли.

«Что вы! У нас нет детей. В наш век у женщины есть и другие интересы», — гордо заявляет героиня фильма.

Неожиданный эпизод, как пишет Дзен-канал «Ностальгия по СССР », до сих пор не оставляет зрителей равнодушными. Многие отмечают, что сцена расстраивает и выбивается из общего настроения фильма. Ведь в ней незнакомка пытается унизить главную героиню. И после этого остается лишь ощущение грусти за Надю Круглову, которая выбрала для себя путь материнства.