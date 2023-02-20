Один - копия, второй - нет: посмотрите, как выглядят дети Леонова из «Папиных дочек»

Андрей Леонов известен на всю страну как многодетный отец Сергей Васнецов из сериала «Папины дочки». В течение многих лет артист на глазах всей страны воспитывал пятерых экранных наследниц, но в реальной жизни стал отцом троих детей.

Первый наследник Леонова Евгений появился на свет еще в 1987 году. В то время артист был женат на Марии Алехандре Куэвас, которая приехала в Москву из Чили, чтобы стать врачом, но спустя несколько лет отношений решила переехать в Швецию. Леонов старался сохранить брак, но через 10 лет после отъезда Марии супруги решили развестись.

Второй избранницей артиста стала его поклонница Анастасия. Однажды она набралась смелости и познакомилась с Леоновым после его спектакля, а спустя некоторое время между ними завязался роман.

Сегодня Леоновы воспитывают двоих детей, дочь Анну и сына Михаила. Снимками наследников артист и его супруга делятся в социальных сетях, где открыто рассказывают о своей семейной жизни. Фанаты же, внимательно следящие за знаменитостью, не пропускают ни одну его запись. По их мнению, дети унаследовали все самое лучшее от родителей, но только сын по-настоящему похож на отца.