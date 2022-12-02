Одеждой уже не скрыть: как похудевшая на 55 кг Саша Черно из «Дома-2» выглядит сегодня

Пока другие участники шоу «Дом-2» строили отношения, Саша Черно худела. Вес знаменитости перевалил за отметку в сто килограммов, из-за чего у нее начались проблемы со здоровьем. Находясь под прицелами камер, блогер то соблюдала строгую диету, то срывалась. В результате ей пришлось обратиться за помощью к хирургам.

Чтобы, наконец, привести себя в форму, Черно сделала операцию по уменьшению хирурга. В результате вес Саши снизился со 175 до 120 килограммов. Тогда блогер выразила полную уверенность в том, что впереди ее ждет новая «стройная» жизнь. Но не тут-то было.

Стройняшкой Черно по-прежнему не назовешь. Звезда скандальной телестройки опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик, в кадрах которого показала себя во всей красе. Лишний вес знаменитости не скрыть одеждой: из-под нее видны складки лишней кожи, а вместо упругого живота — валик. Саша ранее призналась поклонникам, что чувствует себя крайне неуверенной в себе, поскольку пока так и не обзавелась фигурой мечты.