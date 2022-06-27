Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Очевидный момент»: правда о блате на «Фабрике звезд» вышла наружу

«Очевидный момент»: правда о блате на «Фабрике звезд» вышла наружу

27 июня 2022 16:25
«Очевидный момент»: правда о блате на «Фабрике звезд» вышла наружу

Продюсер Лина Арифулина рассказала, кто попал на проект благодаря связям.

Продюсер Лина Арифулина раскрыла правду о подноготной «Фабрики звезд». По ее словам, не все музыканты попали на проект благодаря вокальному таланту и честному кастингу. Так, в случае с певицей Алексой — участницей «Фабрики звезд 4» — в дело вмешался обычный блат.

Лина вспомнила, как ее буквально поставили перед фактом, что девушка должна попасть в состав «фабрикантов». На проекте Алекса не заявляла о договоренностях, а поддерживала образ юной нимфы. Тем не менее все на площадке знали, что певица — дочка состоятельных родителей. По некоторым данным, у отца Алексы была успешная фирма, производящая стеновые блоки.

«Очевидный момент»: правда о блате на «Фабрике звезд» вышла наружу

«С Алексой был очевидный момент», — призналась продюсер в беседе с Яной Чуриковой в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».

До финала девушка не дошла, а зрителям больше запомнилась не творчеством, а романом с рэпером Тимати. После завершения «Фабрики звезд» молодые люди вскоре расстались, а Алекса не стала продолжать карьеру певицы. Она занималась моделингом, дизайном и блогерством, не добившись ни в одной из этих сфер прежней известности.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video