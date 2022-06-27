«Очевидный момент»: правда о блате на «Фабрике звезд» вышла наружу

Продюсер Лина Арифулина раскрыла правду о подноготной «Фабрики звезд». По ее словам, не все музыканты попали на проект благодаря вокальному таланту и честному кастингу. Так, в случае с певицей Алексой — участницей «Фабрики звезд 4» — в дело вмешался обычный блат.

Лина вспомнила, как ее буквально поставили перед фактом, что девушка должна попасть в состав «фабрикантов». На проекте Алекса не заявляла о договоренностях, а поддерживала образ юной нимфы. Тем не менее все на площадке знали, что певица — дочка состоятельных родителей. По некоторым данным, у отца Алексы была успешная фирма, производящая стеновые блоки.

«С Алексой был очевидный момент», — призналась продюсер в беседе с Яной Чуриковой в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу ».

До финала девушка не дошла, а зрителям больше запомнилась не творчеством, а романом с рэпером Тимати. После завершения «Фабрики звезд» молодые люди вскоре расстались, а Алекса не стала продолжать карьеру певицы. Она занималась моделингом, дизайном и блогерством, не добившись ни в одной из этих сфер прежней известности.