«Очень сожалеем»: Варшавер с трудом держится после внезапного ухода Мироновой

Более 25 лет жизни Мария Миронова посвятила сцене театра «Ленком». Артистка приняла участие в десятках постановок, но не так давно решила уволиться, что стало большим ударом для художественного руководителя Марка Варшавера.

По словам знаменитости, он с большим сожалению принял новость об уходе артистки. Но отнесся к этому с понимаем, ведь видит большую занятость Мироновой, которая посвящает себя не только профессии и благотворительности, но и воспитанию сына Федора, родившегося четыре года назад.

«Очень сожалеем, что она уходит», — рассказал Варшавер порталу «СтарХит».

При этом он подчеркнул, что будет счастлив, если Миронова решит вернуться. После ухода она продолжит появляться в театре как внештатная актриса, но худрук всегда готов предоставить ей роли, если она обратиться к нему с этой просьбой.