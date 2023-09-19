Очень плохая пенсия: мать Кончаловского вынуждена жить на «подаяния»

Наталья Аринбасарова, третья супруга Андрея Кончаловского, не может прожить на положенную ей пенсию. Артистка рассказала, что ей не хватает даже на еду и оплату счетов. Если бы не помощь детей, то актриса едва ли смогла бы себя прокормить.

Наталья Утевлевна давно на пенсии — этой осенью ей исполняется 77 лет. Женщина уже не получает ролей, а ежемесячные выплаты, которые положены ей от государства, составляют всего 15 тысяч рублей, включая все надбавки.

Аринбасарова даже не думает обращаться к бывшему мужу, чтобы получить новые роли и немного подзаработать. К счастью, ей помогают дети, актриса Екатерина Двигубская и режиссер Егор Кончаловский. Наследники оплачивают пенсионерке лечение, обеспечивают деньгами, покупают одежду и другие необходимые вещи. Об этом Наталья Утевлевна рассказала на популярном телешоу «Звезды сошлись».