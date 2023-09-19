Очень плохая пенсия: мать Кончаловского вынуждена жить на «подаяния»
Выплат от государства на жизнь не хватает.
Наталья Аринбасарова, третья супруга Андрея Кончаловского, не может прожить на положенную ей пенсию. Артистка рассказала, что ей не хватает даже на еду и оплату счетов. Если бы не помощь детей, то актриса едва ли смогла бы себя прокормить.
Наталья Утевлевна давно на пенсии — этой осенью ей исполняется 77 лет. Женщина уже не получает ролей, а ежемесячные выплаты, которые положены ей от государства, составляют всего 15 тысяч рублей, включая все надбавки.
Аринбасарова даже не думает обращаться к бывшему мужу, чтобы получить новые роли и немного подзаработать. К счастью, ей помогают дети, актриса Екатерина Двигубская и режиссер Егор Кончаловский. Наследники оплачивают пенсионерке лечение, обеспечивают деньгами, покупают одежду и другие необходимые вещи. Об этом Наталья Утевлевна рассказала на популярном телешоу «Звезды сошлись».