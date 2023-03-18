Очень неприятно смотреть: что не так с клубникой, поразившей Сеть (фото)

Клубника часто ассоциируется с беззаботными летними днями или романтическими вечерами. И поскольку эта ягода уже давно полюбилась людям, фермеры стали прибегать к различным ухищрениям, чтобы увеличить свой урожай.

По всей видимости, эксперименты с удобрениями или условиями хранения привели к появлению аномалий. Один пользователь Сети поделился шокирующим снимком, на котором видно, как семена начали прорастать, когда клубника была ещё на ветке. Глядя на фотографию, сразу можно испытать неприятные ощущения и даже отвращение. После такого зрелища людям вряд ли захочется в ближайшее время вновь есть эти ягоды.

Другие пользователи Сети также не скрывали своей неприязни к этому снимку.