Очень неожиданно: 5 советских мультфильмов, от которых в восторге иностранцы

Советская анимация давно занимает заслуженное место в мировой культуре и воспитала не одно поколение россиян. Однако, как оказалось, не только соотечественники высоко ценят творчество художников тех лет. Зрители-иностранцы особенно отмечают необычные сюжеты в мультфильмах СССР, а некоторые даже сравнивают их с картинами Пикассо и фильмами Тарковского.

Например, зрители остались в восторге от мультфильма 1967 года «Варежка». По их мнению, авторам удалось очень трогательно рассказать историю о девочке, которая мечтала о собственной собаке. Также высоко поклонники оценили сюжеты мультиков «Чебурашка и Крокодил Гена» и «Жил-был пес». При этом экранизацию сказки Эдуарда Успенского больше всего любят в Японии: там даже сняли про нее свой собственный сериал.

Кроме того, любят иностранные зрители и другие мультфильмы. Множество восторженных комментариев в социальных сетях можно увидеть о «Сказке сказок». Получасовая история Юрия Норштейна завораживает зрителей своей визуальной составляющей и волшебной историей.

«Почему „Сказка сказок“ так прекрасна? Во-первых, потому что Норштейн обладает несравненным визуальным стилем. Во-вторых, из-за сложной, насыщенной символами истории, уходящей корнями в русскую мифологию», — рассуждают пользователи Сети.

Больше всего, как пишет портал AdMe.Media , иностранные зрители ценят «Ежика в тумане». Именно он несколько лет назад был признан самым лучшим мультипликационным произведением в мире на фестивале Laputa. Поклонники уверенно относят его к жанру художественной поэзии, а не простого мультфильма.