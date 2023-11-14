Очень необычная диета: вот как питалась главная красотка Голливуда, которая в 63 выглядела на 20

Сегодня тысячи девушек истязают себя строгими диетами, чтобы выглядеть на все сто. Мода на худобу появилась не вчера. Во второй половине XX века на смену пышнотелым красоткам в стиле пин-ап пришли худосочные дамы с тонкими талиями и узкими запястьями. Одной из таких была Одри Хепберн.

Звезда фильмов «Римские каникулы», «Война и мир», «Завтрак у Тиффани» и «Как украсть миллион» была кумиром поколения 60-х и сводила с ума миллионы мужчин. Тонкая и звонкая актриса даже на склоне лет напоминала девочку-подростка. Секрет красотки раскрыла горячая итальянка Софи Лорен.

Артистка вспоминает, как вместе с коллегой она отдыхала на швейцарском курорте. Прелестницы договорились вместе пообедать, и Лорен сильно удивил рацион ее приятельницы. Хепберн съела лист салата-латука, кусочек сыра и ягодку консервированной малины. После этого звезда объявила, что наелась. Пораженная Софи Лорен отправилась в номер за бутербродом.