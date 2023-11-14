Очень необычная диета: вот как питалась главная красотка Голливуда, которая в 63 выглядела на 20
Ела как птичка.
Сегодня тысячи девушек истязают себя строгими диетами, чтобы выглядеть на все сто. Мода на худобу появилась не вчера. Во второй половине XX века на смену пышнотелым красоткам в стиле пин-ап пришли худосочные дамы с тонкими талиями и узкими запястьями. Одной из таких была Одри Хепберн.
Звезда фильмов «Римские каникулы», «Война и мир», «Завтрак у Тиффани» и «Как украсть миллион» была кумиром поколения 60-х и сводила с ума миллионы мужчин. Тонкая и звонкая актриса даже на склоне лет напоминала девочку-подростка. Секрет красотки раскрыла горячая итальянка Софи Лорен.
Артистка вспоминает, как вместе с коллегой она отдыхала на швейцарском курорте. Прелестницы договорились вместе пообедать, и Лорен сильно удивил рацион ее приятельницы. Хепберн съела лист салата-латука, кусочек сыра и ягодку консервированной малины. После этого звезда объявила, что наелась. Пораженная Софи Лорен отправилась в номер за бутербродом.