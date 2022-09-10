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Киноафиша Статьи «Очень любил»: Михалков открыл ошеломляющую правду о чувствах к одной из самых известных актрис СССР

«Очень любил»: Михалков открыл ошеломляющую правду о чувствах к одной из самых известных актрис СССР

10 сентября 2022 11:45
«Очень любил»: Михалков открыл ошеломляющую правду о чувствах к одной из самых известных актрис СССР

У них были темпераментные отношения.

За кадром знаменитого фильма «Родня» Никиты Михалкова происходила настоящая буря. Главную роль в картине сыграла Нонна Мордюкова, которая отличалась не только крутым нравом, но и влюбчивостью.

Они много скандалили, Мордюкова обижалась и говорила, что общаться с Михалковым будет только «через переводчика», а режиссер шел к ней мириться с коньяком. Когда Мордюкову в «Родне» снимали крупным планом, Михалков всегда стоял рядом – актриса в этот момент что-то эмоционально говорила персонажу, но в глаза смотрела режиссеру.

«Судя по тому, как мы с ней цапались, она была страстным человеком. Она все равно любила меня и я ее очень любил», — разоткровенничался режиссер в YouTube-шоу «Центральное телевидение».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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