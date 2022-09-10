«Очень любил»: Михалков открыл ошеломляющую правду о чувствах к одной из самых известных актрис СССР

За кадром знаменитого фильма «Родня» Никиты Михалкова происходила настоящая буря. Главную роль в картине сыграла Нонна Мордюкова, которая отличалась не только крутым нравом, но и влюбчивостью.

Они много скандалили, Мордюкова обижалась и говорила, что общаться с Михалковым будет только «через переводчика», а режиссер шел к ней мириться с коньяком. Когда Мордюкову в «Родне» снимали крупным планом, Михалков всегда стоял рядом – актриса в этот момент что-то эмоционально говорила персонажу, но в глаза смотрела режиссеру.