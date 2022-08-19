«Очень красивая»: редкое фото вдовы Листьева вызвало переполох в Сети

Третьей и последней женой Владислава Листьева стала Альбина Назимова. Влюбленные поженились в 1991-м и прожили вместе четыре года.

Пока Листьев был жив, Назимова блистала в светской тусовке. Однако после гибели телеведущего, художница ушла в тень и тяжело переживала свою потерю. Чтобы вновь наладить личную жизнь, ей потребовалось три года.

Сегодня Назимова живет в Испании, куда уехала в 2017 году вместе с сыном от третьего брака. Вдова Листьева предпочитает вести закрытый образ жизни, а потому ее снимки крайне редко появляются в Сети. Однако знаменитость все-таки сделала исключение и выложила свое фото, которое вызвало настоящий переполох.

Интернет-пользователи были поражены красотой Назимовой и засыпали женщину комплиментами. Несмотря на то, что она опубликовала снимок еще в феврале, подписчики продолжают горячо его обсуждать.