«Очень горжусь»: Джонни Депп тепло обратился к россиянам

В Москве состоялась закрытая премьера фильма «Жанна Дюбарри». Это первый проект с Джонни Деппом после грандиозного скандала, из-за которого актера хотели изгнать из Голливуда. Но справедливость восторжествовала, и звезда экрана возобновил свою карьеру.

Артист не мог лично присутствовать в кинотеатре «Художественный», но все же передал теплый привет зрителям. Депп записал видеообращение к россиянам, которое тронуло многих присутствующих на мероприятии до глубины души.

«Благодарю вас за то, что вы нашли время, чтобы познакомиться с нашим фильмом. Я им очень горжусь. Искренне надеюсь, что картина доставит вам массу удовольствия. До новых встреч»,

— поведал в кадрах ролика бывший супруг Эмбер Херд.

Добавим, что премьера картины в российском прокате запланирована на 20 июля. В ленте Депп предстанет в образе короля Людовика XV.